В Нахчыванском гарнизоне состоялась церемония выпуска по случаю успешного завершения очередных курсов с участием военнослужащих- женщин.

Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

На церемонии была почтена светлая память шехидов Отечественной войны. Был исполнен государственный гимн Азербайджанской Республики. Выступившие поздравили выпускников, успешно завершивших курсы.

Было отмечено, что прошло 5 лет с апрельских боев, которые вписаны в нашу историю золотыми буквами.

Освобожденные в ходе этих боев стратегические территории, высоты и позиции, последующая Гуннутская победа, завоеванная в 2018-м году, а также славная победа в 44-дневной Отечественной войне показали всему миру силу и волю Азербайджанской Армии к победе. Верим, что гизири и военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы, которые сегодня выпускаются в качестве профессиональных военнослужащих, также продолжат путь отважных сыновей, участвовавших в этих боях, и с честью справятся с задачей по защите нашей Родины.

После выступлений выпускникам, успешно завершившим курсы, были вручены сертификаты и подарки, а военнослужащие, отличившиеся несением образцовой службы, были вознаграждены.

К символическим пням были прикреплены выпускные эмблемы и состоялось торжественное прохождение выпускников перед трибуной.

В завершение была сделана фотография на память.



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