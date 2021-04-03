Сотрудники полиции Армении задержали несколько оппозиционеров у здания парламента в Ереване, сообщает Telegram-канал Mediaport.

Отмечается, что шестеро представителей движения «Азатагрум» (Освобождение), в том числе одна девушка, были доставлены в полицейское отделение из-за того, что отказались от убирать свою палатку с улицы Демирчяна. На канале выложено видео задержания.

Minval.az