Отмечается, что шестеро представителей движения «Азатагрум» (Освобождение), в том числе одна девушка, были доставлены в полицейское отделение из-за того, что отказались от убирать свою палатку с улицы Демирчяна. На канале выложено видео задержания.
Дата: 2021/04/03 18:08
Раздел: Бывший СССР
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