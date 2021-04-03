Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов посоветовал России заботиться о благополучии своих регионов, «пока это их территория». О том, что он пригрозил стране потерей территорий, сообщает УНИАН.

Данилов заявил, что все восточные области Украины — украинская земля.

«И мы разберемся самостоятельно, что нам надо делать на этой земле. И когда они суют нос и постоянно говорят… Господин Лавров что-то там начинает говорить об Украине. Какое ваше дело?! Мы же не лезем к вам на Дальний Восток, в Татарстан, Ичкерию. Пока это ваша территория — занимайтесь», — сказал Данилов.

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