На внеочередном заседании Совета национальной безопасности и обороны было принято решение о введении санкций против кремлевской организации Россотрудничество. Об этом сообщил LIGA.net собеседник в СНБО.

Санкции против Россотрудничества ввели в рамках ограничений «топ-10 контрабандистов», о которых рассказал после заседания президент Владимир Зеленский.

Россотрудничество – федеральный орган исполнительной власти России для оказания госуслуг и управления госимуществом в сфере обеспечения и развития международных отношений РФ с иностранными государствами. В Украине действует филиал Россотрудничества – Российский центр науки и культуры в Киеве, пропагандисты которого в прошлом месяце назвали Тараса Шевченко «русско-украинским» поэтом. МИД и СНБО Украины тогда обещали ответить Россотрудничеству.

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