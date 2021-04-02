Учредитель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный отказался от предложенного руководством колонии лечения. Об этом рассказала член Общественной палаты (ОП) России Мария Бутина.

«Он проходил обследование у фельдшера в колонии, его осматривали приглашенные врачи, вывозили в областную больницу и делали МРТ», — отметила Бутина после посещения исправительной колонии №2 (ИК-2) во Владимирской области. Она также заявила, что в соответствии с законом личных врачей пустить к нему в колонию не могут.

По словам Бутиной, Навальный отказался от лечения и от приема лекарства «Диклофенак», так как посчитал, что у него может подняться давление. Член ОП предположила, что в случае, если заключенный продолжит голодовку, его могут начать кормить принудительно.

Minval.az