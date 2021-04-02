Появление военных США на Украине потребует принятия Россией дополнительных мер по обеспечению своей безопасности, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он отреагировал на планы США защитить Украину от российской агрессии, передает ТАСС.

«Безусловно, такое развитие сценария привело бы к дальнейшему росту напряженности вблизи российских границ», — сказал он.

Пресс-секретарь российского лидера назвал неприемлемыми и неуместными заявления из Киева о возможности появления американских военных в стране.

1 апреля пресс-служба украинского Минобороны по итогам телефонных переговоров военных министров США и Украины сообщила об обещании Вашингтона защитить Украину от российской агрессии.

Кроме того, Киев призвал страны НАТО повысить боеготовность из-за обострения ситуации в Донбассе.

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