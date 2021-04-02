Родители военнослужащих-срочников, проходящих службу в Карабахе, проводят акцию протеста у здания правительства в Ереване.

Одна из участниц акции Ася Восканян сообщила, что родители требуют внимания к солдатам-срочникам, сокращения сроков службы и вывода из Карабаха.

«Мы сегодня снова здесь, чтобы уполномоченные должностные органы ответили на наши вопросы и сказали, сколько времени мы можем приходить-уходить и не получать ответы на наши вопросы?», — сообщила она.

Мать солдата Асмик Товмасян сообщила, что они хотят человеческого отношения, особенно к тем, кто участвовал в войне, должную медицинскую помощь для солдат. Она сообщила, что на встрече родителей с правительством не раз поднимался вопрос о том, что солдаты после войны нуждаются в помощи психологов. Так, она предложила собрать группу психологов, которая отправится в части и поработает с солдатами.

«Мы ожидаем от премьера положительного решения. Сколько месяцев мы уже приходим, поднимаем этот вопрос. Хотя бы чем-нибудь пусть помогут детям», — сказала она.

Minval.az