Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что страна будет соблюдать политико-дипломатический вариант решения конфликта в Донбассе. Об этом сообщает УНИАН.

«Это усиление санкций со стороны всех стран, в том числе европейских. И США, и Канады, и Австралии», — подчеркнул он.

Резников пояснил, что война в Донбассе «должна перестать быть выгодной». «Поэтому именно таким политико-дипломатическим способом, через усиление санкций, для того чтобы Российской Федерации эта война перестала быть выгодной. А россияне — прагматики. Мы можем о них говорить разное, но они прагматичны и умны. Они просто будут ставить на весы и взвешивать, что им выгоднее: продолжать эту войну в Украине или выйти из нашей страны», — заявил он.

1 апреля президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в «игре мускулами» на границе. «Таким образом она пытается создавать атмосферу угрозы и одновременно — давления во время переговоров о прекращении огня и о мире как нашей ценности», — заявил он.

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