В Военном лицее имени Джамшида Нахчыванского состоялась церемония поминовения Национального героя Азербайджанской Республики полковника Шукюра Гамидова. В начале церемонии минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, павших за освобождение наших земель. Был исполнен Государственный гимн Азербайджанской Республики. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

В ходе мероприятия, организованного Армейским идеологическим и культурным центром имени Ази Асланова, была представлена подробная информация о Национальном герое, отмечалось, что наш народ по праву гордится такими отважными сынами, как Ш.Гамидов.

Выступивший на церемонии отец полковника Ш.Гамидова — Нариман Гамидов поделился воспоминаниями о своем героическом сыне. Он выразил глубокую признательность Президенту Азербайджанской Республики, Верховному Главнокомандующему Вооруженными Силами господину Ильхаму Алиеву и руководству Министерства обороны за сохранение светлой памяти его сына.

В заключение, был продемонстрирован короткометражный фильм о герое.





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