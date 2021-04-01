Теле и — радиоведущий Владимир Соловьев прокомментировал скандал вокруг журналиста Владимира Познера, который фактически был изгнан из Тбилиси грузинскими демонстрантами.

Он заявил, что коллегу не спасли от разъяренной толпы его отличные от российского гражданства.

«По ситуации с Познером: как все-таки опасно россиянам находиться в Грузии, даже если они французские американцы», — язвительно заметил Соловьев в своем Telegram-канале.

Стоит отметить, что между Познером и Соловьевым довольно натянутые отношения. Они часто резко критиковали друг друга. Познер, к примеру, заявлял, что не подаст Соловьеву руки при встрече. Также он говорил о том, что более молодой коллега ему завидует.



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