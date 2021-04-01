Другие страны не должны беспокоиться из-за перемещения российских войск по своей территории. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя вопрос о передислокации сил у границы с Украиной.

«Россия перемещает Вооруженные силы в пределах своей территории по своему усмотрению. Это ни для кого не представляет никакой угрозы», — отметил официальный представитель Кремля.

По его словам, Россия просто предпринимает необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность своих рубежей, на фоне повышенной активности вооруженных сил стран НАТО и других объединений, которая наблюдается у границ страны.

При этом Песков подчеркнул, что российские военные в настоящее время не участвуют в вооруженных конфликтах на территории Украины и никогда не участвовали.

Minval.az