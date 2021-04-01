Кремль решительно осуждает агрессивные действия экстремистски настроенных националистов в Грузии в отношении российских граждан. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на инцидент с телеведущим Владимиром Познером в Тбилиси, которого вынудили покинуть страну, передает РИА Новости.

«В Грузии опасно для российских граждан. Туда просто опасно ездить, и это должны россияне четко понимать», — сказал Песков, комментируя протесты грузин.

Пресс-секретарь российского лидера поздравил тележурналиста с днем рождения. «Лучше все же встречать день рождения дома, здесь спокойнее», — добавил он.

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