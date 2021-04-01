МВД Грузии оштрафовало за нарушение карантинных мер 32 человека, в том числе тележурналиста Владимира Познера за нарушение ограничений по коронавирусу, сообщили в ведомстве.

В среду в Тбилиси были организованы протесты из-за визита журналиста Познера, который прибыл в столицу Грузии, чтобы отметить день рождения. Протестующие заявили, что поскольку Познер не признает территориальную целостность страны, то его присутствие неприемлемо. Они окружили здание отеля, где изначально остановились Познер и его друзья, позже гости были переправлены в гостиницу Romms hotel в центре Тбилиси. Протестующие закидали яйцами фасад здания, требуя, чтобы Познер и его товарищи покинули страну. Сам журналист вечером в среду говорил РИА Новости, что приехал в Тбилиси отметить день рождения и собирался вернуться 3 апреля. Он допустил, что может улететь и раньше, добавив, что находится в гостинице в безопасности, которую обеспечивает полиция.

В Грузии действуют некоторые коронавирусные ограничения, в числе которых комендантский час в ночное время и ограничения на проведение многолюдных мероприятий, в том числе застолий, юбилеев и свадеб. Нарушение комендантского часа наказывается штрафом 2 тысячи лари (около 600 долларов).

Minval.az