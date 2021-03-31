В Азербайджанской Армии проведен ряд мероприятий в связи со 103-й годовщиной беспощадного геноцида, учиненного армянскими национал-шовинистами против азербайджанцев весной 1918-го года, сообщает Минобороны Азербайджана.

В Отдельной Общевойсковой Армии, различных видах войск, объединениях, соединениях и специальных военных учебных заведениях совместно с представителями органов местной исполнительной власти и общественных структур были организованы церемонии поминовения.

С участием личного состава проведены занятия по общественно-политической подготовке, конференции, сборы и другие специальные занятия, организованы различные выставки, а также показаны художественные и документальные фильмы, повествующие о геноциде азербайджанцев.





Minval.az