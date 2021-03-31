Позиции России и Турции, в том числе по вопросам сирийского урегулирования, порой серьезно расходятся, но сторонам практически всегда удается найти компромисс.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на международной конференции клуба «Валдай».

«Порой позиции даже достаточно серьезно разнятся, но мы ценим наши отношения, потому что всегда с турецкими коллегами можем находить решения, которые устраивают и нас, и их», — отметил министр.

По словам Лаврова, это характерно и для встреч президентов, и для встреч на уровне министров иностранных дел. «Всегда лучше договариваться с человеком, который влияет на конкретную ситуацию и имеет отличные от твоих взгляды», — указал глава МИД РФ.

Minval.az