Адыгейский курорт в урочище Чигурсана на склоне горы Фишт местные жители называют «дачей Путина». Как пишет «Собеседник», по документам это шале с вертолетной площадкой принадлежит «Роснефти» и зовется полигоном научного центра «Биосфера», однако еще летом 2008 года (тогда он еще только строился) было известно, что когда сюда приезжают засекреченные VIP-гости, на территорию не попасть.

Объект был сдан в 2019 году и все время находится под охраной, которая не пускает на территории случайных туристов.

В кадастровой выписке на землю арендатор участка засекречен, но в архивных документах указано, что договор заключала НК «Роснефть», пишет «Собеседник». Также «Роснефти» принадлежат и все местные постройки — шале на 2,5 тыс. кв. м от финской фирмы «Хонка», 1600-метровый особняк для обслуги, а также горнолыжные трассы протяженностью почти 3 км и канатные дороги от австрийской «Доппельмайр». Известно, что договор аренды участка действует до декабря 2056 года.

Издание рассказывает, что раньше на месте курорта был экстрим-отель «Лунная поляна», основанный бывшим руководителем местного спасотряда Григорием Горловым. Три года назад его не стало, а еще раньше он рассказал «Собеседнику», что некогда здесь побывала комиссия из семи генералов, которым это место очень приглянулось. Позднее к ним прибыл чиновник из Управления делами президента, после чего с 2001 года отель взяли под крыло оздоровительного комплекса «Дагомыс», находящегося на балансе ведомства. А уже в 2002 году началось освоение площадки после визита неназванного чиновника из силовых структур.

Издание отмечает, что по всей видимости этой структурой была Федеральная служба охраны: в приказе министра природных ресурсов Артюхова от 04.12.2002 года было указано, что «по основным направлениям работы» полигона должен быть подготовлен проект договора с ФСО. В 2004 году по инициативе Управления делами президента РФ «Лунная поляна» вышла из состава Кавказского заповедника, сохранив при этом бесполетную зону над ее территорией, а в 2007-м в переписке главы управления Владимира Кожина с министром природных ресурсов России Трутневым впервые было упомянуто, что, хотя финансистом полигона выступает «Роснефть», но «общее руководство проектом строительства объекта» осуществляет Управделами.

Из госконтрактов и судебных материалов «Собеседник» выяснил также, что Научно-технический центр «Роснефти», который был одним из заказчиков работ, решил отправлять и получать пакеты, содержащие гостайну. Он же стал использовать глушилки (генераторы радиошума), мотивируя это «обеспечением безопасности государства». Затем от полигона провели радиорелейную линию связи прямиком до официальной резиденции Путина «Бочаров Ручей».

За «технические средства усиления охраны» отвечал подрядчик ФСО и Кремля — АО «Сатурн». Согласно годовому отчету этой фирмы за 2017 год (есть в редакции), «Сатурн» проводил еще и строительно-монтажные работы в «Пансионате в районе г. Геленджик (Прасковеевка)», который не так давно был назван «дворцом Путина» в фильме-расследовании Алексея Навального.

Как напоминает издание, три года назад Центр управления расследованиями оценил расходы на строительство полигона в $385 млн долларов, а сейчас можно приблизительно оценить их в 50 млрд руб., хотя не все траты можно вычислить по госконтрактам.

Minval.az