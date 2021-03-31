Как ранее стало известно, Совет безопасности Израиля включил российский регион Чечню в список «очень высоких реальных угроз» для израильтян, «учитывая присутствие и активность террористических организаций. Соотве, написано на сайте структуры.

При этом израильское контртеррористическое бюро рекомендовало гражданам избегать посещения региона и приграничных территорий между Чечней и Грузией с обеих сторон.

«Немедленно покиньте этот район», – призывает антитеррор-ведомство Израиля тех своих гражданам, кто все же оказался в исламской республике на юго-востоке РФ.

Прзидент Чечни Рамзан Кадыров, реагируя на такое сообщение из Израиля, в Telegram заявил, что «боевиков мы уничтожили», а израильские граждане «в курсе реального положения дел: активно приезжают, занимаются бизнесом, отдыхают и путешествуют, и призвал Совбез Израиля «не пугать своих граждан несуществующими чеченскими террористами». Крме того Кадыров выссказал предположение, что список «составляется под чью-то дудку».

Minval.az