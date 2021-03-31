Пять человек были осуждены за незаконное приобретение и перевозку оружия из Карабаха в Армению, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По состоянию на 15 марта было возбуждено 95 уголовных дел в связи с незаконным приобретением, присвоением, перевозкой оружия и взрывчатых средств.

Производство по 27 из них прекращено. По 63 делам следствие продолжается.

Изучение материалов уголовных дел показывает, что оружие, боеприпасы и взрывные устройства приобретались в различных районах Карабаха и были предусмотрены для использования во время военных действиях, передает Спутник-Армения.

В основном были найдены автоматы АК-74, АКМ, АК-СУ, пулеметы, пистолеты, штык-ножи, оружие с оптикой, гранатометы, патроны различного калибра, гранаты, тротиловые шашки и т.д.

Главным образом их пытались доставить в Армению, спрятав в машинах. Большинство было найдено на дороге Ханкенди -Горис.

В результате 39 человек привлечены в качестве обвиняемых, 9 из них арестованы, 26 – под подпиской о невыезде. 2 освобождены под залог, 2 – под поручительство командования.

По 4 уголовным делам дела направлены в суд, 5 человек осуждены (на год, 2 года, 4 года).

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