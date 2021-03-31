Накануне, 30 марта на территории Ходжавендского района во время купания в озере утонул военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана, прапорщик Гейдар Ровшан оглу Алиев.
Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
По факту проводится расследование.
Накануне, 30 марта на территории Ходжавендского района во время купания в озере утонул военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана, прапорщик Гейдар Ровшан оглу Алиев.
Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
По факту проводится расследование.
Дата: 2021/03/31 10:01
Раздел: Азербайджан
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