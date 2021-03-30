Скончался военнослужащий азербайджанской армии.
Минобороны Азербайджана подтвердило факт смерти Зохрабова Илькина. Согласно информации, инцидент произошел 22 марта.
По факту ведется расследование.
Скончался военнослужащий азербайджанской армии.
Минобороны Азербайджана подтвердило факт смерти Зохрабова Илькина. Согласно информации, инцидент произошел 22 марта.
По факту ведется расследование.
Дата: 2021/03/30 19:29
Раздел: Азербайджан, Армия
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