Президент Армении Армен Саркисян заявил, что страна находится в многовекторной кризисной ситуации.

«Экономика страны переживает глубокий кризис. Для преодоления экономического кризиса государственный аппарат, государство должно эффективно работать, чего сегодня не происходит. Но это не единственный кризис. Мы находимся в многовекторном кризисе. Он связан и с поствоенной ситуацией, потерей тысяч молодых жизней», — сказал Саркисян в интервью газете «Аравот».

По его словам, из-за ситуации с пандемией коронавируса существует также кризис системы здравоохранения.

«В Армению идет вторая волна пандемии, которая также опасна, как и первая. Необходимо быть очень внимательными, поскольку число скончавшихся от коронавируса почти равно погибшим во время войны. И эта цифра продолжает расти», — отметил президент.

Он заявил, что кризис наблюдается в социальной сфере, особенно, на фоне беженцев из Карабаха.

«Есть также морально-психологический кризис. Сегодня тысячи людей думают, как купить билет, уехать в Россию или получить американскую визу. Эмиграция из страны может получить кризисные размеры», — отметил Саркисян.

Он также заявил о проблеме инвестиций, поскольку, находясь в трудных условиях, Армения не привлекательна для инвесторов.

Minval.az