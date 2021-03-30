В Армении более 50 адвокатов представили в Генпрокуратуру сообщение о преступлении в связи с сокрытием президентом Армении Арменом Саркисяном факта двойного гражданства. Об этом сообщил в своем Facebook председатель Палаты адвокатов Ара Зограбян.

В сообщении говорится, что Армен Саркисян в 2003-2012 гг. имел как минимум 10-летнее гражданство Великобритании и был избран президентом в 2018 году в обход армянского законодательства. По Конституции президентом может быть избрано лицо, последние шесть лет являющееся только гражданином Армении, передает «Спутник-Армения».

Ранее глава Палаты адвокатов заявлял, что по его информации, британское гражданство Саркисяна перестало действовать лишь в ноябре 2012 года. А Саркисян был избран 2 марта 2018 года, и по Конституции британский паспорт должен был быть аннулирован не позже, чем 1 марта 2012 года. На это основании теперь и адвокаты обратились в надзорный орган с целью возбудить уголовное дело. Под заявлением подписались 53 адвоката.

Minval.az