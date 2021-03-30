Россия не допустит на своей территории агрессивного национализма и переноса межэтнических конфликтов из-за рубежа. Об этом во вторник заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.

Он отметил, что, хотя в основе появления большинства горячих точек в мире лежат экономические и политические причины, для разжигания этих конфликтов провоцируются, как правило, межнациональная и религиозная нетерпимость.

«Мы в России не должны допустить, не допустим ни агрессивной, неуважительной по отношению к представителям какой бы то ни было национальности демонстрации своей этнической принадлежности, не допустим и переносов на нашу землю любых зарубежных конфликтов подобного рода», — сказал президент.

Он отметил, что на сегодня более 80% россиян положительно оценивают состояние межнациональных отношений в стране, но эти вопросы требуют постоянной, каждодневной работы, так как касаются очень чувствительной для людей сферы. «Внимание к вопросам реализации национальной политики, особенно на местах, должно быть пристальным и постоянным, а действия — максимально деликатными, тактичными, корректными», — подчеркнул глава государства.

Путин также считает, что страны американского и европейского континентов столкнулись с проблемой межнациональных отношений.

«Мы знаем, с какими проблемами сегодня многие страны мира сталкиваются как раз вот в этой ключевой сфере. И на американском континенте, и на европейском», — сказал Путин.

По его словам, тема укрепления общероссийской гражданской идентичности является ключевой для заседания Совета. «Нет ничего важнее для нашей страны, да для любой страны мира», — добавил российский лидер.

Путин также уточнил, что вместе с участниками совета заслушает доклад об образовании как инструменте гармонизации межнациональных отношений, в том числе в части социальной адаптации детей мигрантов. Также будет рассмотрен вопрос о создании и реализации проектов этнокультурного туризма в регионах России. «Вроде бы это независимые темы, между тем они между собой сильно связаны», — заключил президент.

Minval.az