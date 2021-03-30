Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признался в интервью «АиФ», что ему противно мировоззрение политика Алексея Навального, но добавил, что считает его обычным гражданином страны, который «несет ответственность за свои деяния по закону».

«Выгодно ли было власти терпеть одного гражданина Российской Федерации, который, имея два условных срока, ходил на свободе? У нас больше десяти тысяч человек ежегодно, получив второе условное наказание, садятся в тюрьму. А он оставался на воле», — отметил он.

На вопрос о нетипичности случая Навального, Песков возразил: «Чем он отличается от нас с вами? Почему мы выполняем закон, а он не должен выполнять?»

«Этот гражданин, конечно, нетипичный в силу своего мировоззрения, противного мне, но он гражданин Российской Федерации, он несет ответственность за свои деяния по закону», — заявил он. Фамилии оппозиционера он ни разу не назвал.

На вопрос, допускают ли в Кремле возобновление протестов перед думскими выборами, Песков ответил, что во время предвыборных кампаний политическая активность всегда повышается. Он добавил, что не сомневается в том, «что если будут иметь место провокации, то они будут пресекаться».

В начале октября 2020 года, после того, как Навальный в интервью Spiegel заявил, что возлагает ответственность за случившееся с ним в Томске на президента, Песков заявил, что оппозиционер этой риторикой «хочет себя поставить на один уровень с первым лицом государства, претендовать на некое участие в политической борьбе». Он сказал, что тему Навального больше комментировать не будет.

Навальный с ноября 2020 года пытается судиться с Песковым из-за слов о том, что заявления оппозиционера согласованы с ЦРУ. Недавно он повторно подал к нему иск о защите чести и достоинства, после того, как первый иск был ему возвращен из-за процессуальных недостатков.

2 февраля Симоновский суд Москвы по ходатайству столичного управления ФСИН заменил Навальному условное наказание по «делу Ив Роше» на 3,5 года заключения в колонии общего режима. 20 февраля Мосгорсуд подтвердил это решение.

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