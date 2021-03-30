Дирекция компании «Санитек» обратилась в Международный арбитражный суд против Республики Армения. Об этом говорится в сообщении компании.

Напомним, что все акционеры компании зарубежные инвесторы. Как отмечается в сообщении компании, Инвестиционный арбитражный иск подан в Международный центр по разрешению инвестиционных споров, входящий в Группу Всемирного банка (International Centre for Settlement of Investment Disputes, МЦУИС), расположенный в Вашингтоне, США.

Спор возник из-за продолжающихся грубых нарушений правительством РА и мэрии Еревана соглашений по защите инвестиций Ливан-Армения и Канада-Армения в связи с инвестициями «Санитек» в сфере вывоза мусора в Ереване. Более конкретно, спор вытекает из дискриминационных и конфискационных действий правительства Республики Армения (экспроприация), в частности, незаконных действий мэрии Еревана и других государственных органов, сообщает NEWS.am.

Компания оценивает ущерб в размере свыше 25 млн долларов. Компания «Санитек» и ее инвесторы планируют восстановить свои нарушенные права посредством международного арбитража в Международном центре по разрешению инвестиционных споров.

Minval.az