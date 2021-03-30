Глава МИД Армении, назначенный на этот пост в ноябре 2020 года, – после второй войны в Карабахе и отставки Зограба Мнацаканяна – в скором времени оставит эту должность. Об этом пишет во вторник «168 жам».

Ссылаясь на свои источники, издание отмечает, что Айвазяна сменит его заместитель Артак Апитонян.

Газета пишет, что у Ара Айвазяна есть серьезные разногласия с действующими властями, в частности, по части проводимой ими политики.

«Разные правительственные чиновники, в том числе Никол Пашинян, нередко выступают с заявлениями, несогласованными с МИД и противоречащими официальной внешней политике Армении. Впоследствии эти заявления вызывают проблемы у дипломатического корпуса», — пишет «168 жам».

Разногласия начались с самого начала работы Айвазяна в должности министра и, в частности, с его визита в Москву в декабре прошлого года, во время которого министр довольно резко высказался о «деструктивной политике» Турции в регионе и ее роли в карабахской войне. Издание отмечает, что это пришлось не по душе Николу Пашиняну, и между ним и Айвазяном состоялся серьезный разговор.

«Очередным проблематичным эпизодом стало недавнее интервью секретаря Совбеза Армена Григоряна Общественному телевидению Армении, в котором он заявил о необходимости внесения коррективов в отношения с Турцией», — пишет издание.

В ответ на это Айвазян заявил на заседании профильной парламентской комиссии, что официальную позицию Еревана озвучивают премьер-министр и глава МИД страны, дав понять, что Армена Григоряна эта сфера не касается.

Minval.az