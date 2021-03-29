Согласно Плану слаживания войск Нахчыванского гарнизона на 2021 учебный год проведены совместные тактические учения на тему «Совместные действия войск Нахчыванского гарнизона по предотвращению нарушений государственной границы».

Как сообщает Минобороны Азербайджана, по сценарию учений условные нарушители границы пытаются незаконно пересечь государственную границу и проникнуть на территорию Нахчыванской Автономной Республики. При обнаружении нарушения государственной границы наряду с усилением охраны границы об этом уведомляются соответствующие подразделения профильных ведомств. По сигналу, полученному от пограничного наряда, личный состав поднимается по команде «к оружию», пограничные наряды «Группы тревоги» двигаются к месту происшествия.

Для предотвращения проникновения нарушителей вглубь в зоне обыска совместно с подразделениями Отдельной пограничной дивизии «Нахчыван» с привлечением подразделений специального назначения Отдельной общевойсковой армии и группы спецназа Отдельной оперативной бригады «Нахчыван» внутренних войск территория закрывается по обозначенным пределам.

В районе операции создается объединенный штаб для более эффективного проведения поисковых действий. Для обнаружения и задержания нарушителей границы с поисковыми группами Отдельной общевойсковой армии, Отельной пограничной дивизии «Нахчыван» и Отдельной оперативной бригады «Нахчыван» внутренних войск осуществляются экстренные поисковые меры с использованием возможностей специальных технических средств.

В результате успешных поисковых операций нарушители, обнаруженные дронами, окружаются с различных направлений и задерживаются.

После передачи захваченных нарушителей границы в соответствующие органы деятельность в зоне досмотра границы приостанавливается и ограничения, наложенные на режим, снимаются.

В результате совместной деятельности подразделений Отдельной общевойсковой армии, Отельного пограничного дивизии «Нахчыван», Отдельной оперативной бригады «Нахчыван» внутренних войск, местных правоохранительных и исполнительных органов, а также проживающих на территории жителей цели, поставленные на учениях, были достигнуты.





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