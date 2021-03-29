Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на предложение допустить к основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному немецких врачей, которые следили за его здоровьем в Берлине.

По словам пресс-секретаря президента, в России не было случаев привлечения зарубежных врачей к лечению заключенных учреждений ФСИН. Песков также добавил, что такие вопросы стоит переадресовать во ФСИН. Он также не согласился с тем, что здоровье заключенного имеет международные аспекты.

Ранее в Кремле заявляли, что не следят за здоровьем Навального, так как этим вопросом занимается администрация исправительного учреждения.

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