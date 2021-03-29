«Эскалация напряженности в Донбассе вызывает у Москвы серьезную обеспокоенность». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Путин, Макрон и Меркель могут затронуть тему эскалации в Донбассе на возможных переговорах, но она не будет единственной, сообщил он.

«Провокации со стороны украинских силовиков и нынешнее обострение ситуации в Донбассе чреваты «чрезвычайно опасным силовым сценарием»», – заявил Песков.

Новое обострение на Донбассе принесло Украине крупнейшие одномоментные потери с начала перемирия в июле 2020 года — 26 марта в бою под Шумами погибли четверо военных ВСУ, еще двое серьезно ранены.

Minval.az