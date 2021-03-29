Владимир Путин рассказал в передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» рассказал о сделанной прививке от коронавируса.

«Я на всякий случай положил себе на тумбочку, когда спать ложился, градусник», — говорит он.

Также у Путина спрашивают, почему нет ни одной фотографии его вакцинации, и как он чувствовал себя в первые часы после прививки.

Путин объяснил, почему не захотел делать прививку публично в отличие от других мировых лидеров. «Ну мы разве с вами должны обезьянничать что ли? Обязательно делать, как кто-то где-то делает? Ну, наверное, нет», — сказал Путин. Он добавил, что, если бы кому-то из лидеров стран захотелось сфальсифицировать свою вакцинацию, они могли бы вколоть себе физраствор или витамины.

Путин отказался раскрывать, каким из российских препаратов он привился. «Одной из наших трех вакцин. Я и просил коллег не говорить об этом, а собственно, я им не говорю, даже не знают. Знает только мой врач, который мне эту прививку сделал», — сказал он.

Также президент РФ рассказал, что после прививки чувствовал себя хорошо, но при движении испытывал небольшой дискомфорт в руке, куда вкололи вакцину. На следующее утро его немного «поламывало», но температура была нормальной.

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