Ереван для установления мира в регионе ожидает от Анкары пересмотра ее «агрессивной политики», в ходе заседания парламентской постоянной комиссии по внешним связям заявил глава МИД республики Ара Айвазян.

«Естественно, мы все понимаем какие, перспективы в регионе может создать установление мира. В истории есть много прецедентов, когда страны, имеющие трагические прошлое, смогли с помощью политической воли установить добрососедские отношения», — заявил он.

Он также отметил, что Ереван «не ищет врагов себе в регионе», так как «очень хорошо знает цену миру», а армянская дипломатия впредь будет более прагматичной в выстраивании отношений с соседями.

Minval.az