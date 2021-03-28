Минобороны обнародовало кадры из села Худавердили Джебраильского района.
Минобороны обнародовало кадры из села Худавердили Джебраильского района.
Дата: 2021/03/28 15:52
Раздел: Азербайджан, Армия, Наша жизнь
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