Выборы в верхнюю палату парламента состоялись в воскресенье в Туркменистана сообщило Государственное информационное агентство страны (ТDH). Выборы в этот орган проводятся в первый раз в связи с переходом страны к двухпалатной системе парламента.

Агентство отмечает, что голосование на выборах в верхнюю палату (Халк маслахаты, Народный совет) парламента (Милли генгеш, Национальный совет) началось в воскресенье в 10 часов утра (08:00 мск). В настоящее время голосование завершено. Избирательные комиссии велаятов (областей) Туркменистана и Ашхабада приступили к подсчету голосов.

Народный совет парламента Туркменистана состоит из 56 членов, из них 48 избирались от каждого из пяти велаятов (областей) и города Ашхабада тайным голосованием на заседаниях местных Народных советов, еще восемь членов назначаются президентом. Всего по стране для голосования на выборах в списки избирателей были внесены 240 членов халк маслахаты велаятов и Ашхабада — каждый из народных советов, на заседаниях которых проходило голосование, состоит из 40 членов.

Центральная комиссия по проведению выборов и референдумов зарегистрировала 112 кандидатов. На выборах, прошедших на принципах демократии, на одно место претендовали два-три кандидата, отмечает агентство ТDH. Предвыборная агитация продолжалась с 8 марта, за это время состоялись 24 встречи кандидатов с избирателями.

За избирательным процессом в воскресенье следили 440 национальных наблюдателя в рамках своих полномочий. От Демократической партии Туркменистана было назначено 83 национальных наблюдателя, от партии Промышленников и предпринимателей — 60, от Аграрной партии — 72, от Профессиональных союзов Туркменистана — 72, от Союза женщин — 66, от Союза молодежи — 67, от групп граждан — 16 и от зарегистрированных в соответствии с законом кандидатов назначено четыре национальных наблюдателя. Основная задача наблюдателей состояла в обеспечении проведения выборов на принципах открытости, гласности и в соответствии с законом.

Minval.az