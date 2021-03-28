Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Владимирской области посетили в колонии оппозиционера Алексея Навального, чтобы проверить информацию об ухудшении состояния его здоровья.

«Сегодня мы посетили колонию и встретились с Алексеем Навальным для выяснения проблем с его здоровьем и организацией медицинского обслуживания», — сообщил председатель ОНК Вячеслав Куликов.

Его слова приводятся на сайте Общественной палаты РФ.

«В ходе беседы мы выяснили, что у него болит нога и он попросил оказать содействие в получении уколов «Деклофинак» для снятия болевого синдрома. При этом он продолжает ходить самостоятельно. Других пожеланий высказано не было», — цитирует Куликова «Интерфакс».

По его словам, члены комиссии проверили медицинскую документацию в медицинской части ИК и убедились, что заявка на данный медицинский препарат от Навального официально зафиксирована. «Мы попросили медиков обратить на это внимание и в случае необходимости провести дополнительное медицинское обследование», — отметил председатель ОНК.

Об ухудшении состояния здоровья Навального ранее на этой неделе сообщили его адвокаты. В управлении ФСИН по Владимирской области 25 марта заявили, что по результатам обследования, его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.

Навальный находится в исправительной колонии №2 УФСИН России по Владимирской области под городом Покров, где он отбывает наказание по так называемому делу «Ив Роше».

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