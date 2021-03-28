В Казахстане часть общества обеспокоена «китайской угрозой». Активные жители, боящиеся, что промышленники Поднебесной получат от властей страны преференции в ущерб местному бизнесу, устроили акции протеста в Алма-Ате и других городах.

В бывшей столице собралось, по разным данным, от 200 до 300 протестующих.

По информации Orda.kz, митингующие скандировали, что «казахи не рабы».

Активисты требовали от властей запретить КНР строить 56 заводов в Казахстане, а также не продавать китайцам землю.

Люди объединились против Пекина по призыву лидера оппозиционного движения «Демократическая партия Казахстана» Жанболата Мамая и поддерживающего эту структуру беглого банкира Мухтара Аблязова.



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