«В целом, деблокада должна быть не только с Азербайджаном, но и нужно иметь более широкий региональный подход, и мы считаем, что на данный момент эти возможности есть».

Об этом в эфире Общественной телекомпании в интервью Петросу Казаряну заявил секретарь Совета безопасности Армен Григорян, отвечая на вопрос о том, рассматривается ли Турция, как вражеское государство в нашей концепции безопасности, какова сейчас наша концепция, какими он видит наши отношения.

«В стратегии есть более широкие формулировки, но после Второй карабахской войны в регионе произошли достаточно крупные изменения, и с 9 ноября начался процесс деблокады, который перешел на более интенсивный этап в рамках документа, объявленного главами Армении, РФ и Азербайджана 11 января, и в целом деблокада должна быть не только с Азербайджаном, но и нужно иметь более широкий региональный подход, и мы считаем, что на данный момент эти возможности есть», — сказал он.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, почему он предполагает, что эти возможности есть, он сказал, что прямого диалога нет, но высокопоставленными представителями двух стран были сделаны публичные заявления, и подобная возможность есть.

На вопрос Петроса Казаряна о том, считает ли он Турцию вражеским государством, секретарь Совбеза ответил, что если мы решаемся на деблокаду региона, то в наших подходах должны быть определенные исправления, и они работают в этом направлении.

Он также ответил на уточняющий вопрос о том, не является ли Турция больше вражеским государством.

«Однозначно утверждать, что от Турции не исходит никакой угрозы, будет неправильно, но проходящие в регионе действия в целом предоставляют другие возможности», — сказал он.

Minval.az