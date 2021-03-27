Президент Украины Владимир Зеленский предупредил политиков, которые, по его мнению, дискредитируют процесс вакцинации от COVID-19 в стране, что они будут отвечать за свои слова «и перед законом, и перед богом», передает пресс-служба главы государства.

Президент напомнил, что на уходящей неделе Украина получила 215 тысяч доз вакцины против коронавируса от китайского производителя Sinovac Biotech и ожидает следующую партию препарата «в ближайшие недели». Зеленский подчеркнул, что китайская вакцина используется в 18 странах мира, в частности, по его словам, ею привились президент Турции Тайип Эрдоган и патриарх Варфоломей. Он также отметил, что прививки вакциной Covishield от AstraZeneca в Индии и Европе сделали почти 50 миллионам человек, что «красноречиво свидетельствует о признании ее безопасности и качества».

«Количество вакцинированных и темп вакцинации в Украине растут ежедневно. Конечно, эти показатели еще далеки от идеала, но надо признать, что с отставанием от плана вакцинации столкнулись и все страны Европейского союза. Мы активно работаем для успешного выполнения плана вакцинации в Украине. Для этого важны и готовность общества делать прививки, и обеспечение Украины достаточным количеством вакцин», — цитирует Зеленского пресс-служба.

По его словам, процесс вакцинации сталкивается со сложностями, ведь в Индии действует ограничение на экспорт вакцины, и Украина рассчитывает, что индийское правительство пересмотрит это решение. «Однако следует понимать, что положительному решению этого вопроса отнюдь не способствуют, а скорее сильно мешают, и публичные высказывания отдельных украинских политиков. Они начали масштабную и грязную кампанию с целью дискредитации как самой вакцины, так и процесса вакцинации в целом. Я убедительно призываю этих политиков: очень взвешенно подбирайте слова, вылетающие из вашей ротовой полости. Ведь за каждое из этих слов непременно придется отвечать. И перед законом Украины, и перед богом. Что для вас больший аргумент — решайте сами», — резюмировал президент.

Minval.az