Президент Украины Владимир Зеленский вскоре может провести встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Эту информацию подтвердил глава Офис президента Андрей Ермак на своей странице в Facebook.

Он объяснил, что на данный момент ОП находится на стадии переговоров с представителями нормандского формата. Украина готовится к переговорам с лидерами стран-участниц.

26 марта Зеленский анонсировал переговоры со всеми лидерами нормандской четверки из-за обострения ситуации в Донбассе.

26 марта четверо украинских военных погибли в районе Шумов в Донбассе, еще двое были ранены. Российские наемники обстреляли позиции ВСУ из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Minval.az