Европейский вещательный союз, организатор песенного конкурса «Евровидение», отстранил Беларусь от участия из-за песни группы «Галасы ЗМеста», которая должна была представлять страну в мае 2021 года.

В сообщении организаторов «Евровидения» сказано, что 11 марта они предложили Беларуси изменить песню или отправить на конкурс другую, поскольку композиция «Я научу тебя» группы «Галасы ЗМеста» имеет политический подтекст.

В итоге представители Беларуси представили новую песню тех же исполнителей, которая, по мнению вещательного союза, также нарушает правила конкурса.

Группа «Галасы ЗМеста» в своих песнях выступает против белорусской оппозиции и акций протеста. В белорусских провластных СМИ ее творчество называли «народной сатирой».

Minval.az