Любому человеку очевидно, что армянское государство сейчас продолжает скатываться к пропасти, заявил один из лидеров оппозиции, кандидат «Движения за спасения Родины» в качестве временного премьера Вазген Манукян.

В интервью телекомпаний он подчеркнул, что «для любого государства территориальные потери в результате войны — это большая трагедия: и человеческие потери, и удар по экономике и, что очень важно, удар для чести и достоинства народа».

«В этой войне в Карабахе мы потеряли территорию, по площади равную Ливану. Потеряли более 5 тыс. солдат, что наверное, может считаться рекордом Гиннеса — чтобы 2,5 миллионный народ за 44 дня имел такие потери…», — отметил Манукян

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