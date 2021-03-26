Мэр Тбилиси Каха Каладзе сообщил, что у него подтвердился вертербо-базилярный синдром — нарушение кровоснабжения мозга, из-за чего он находится в клинике и проходит медицинское обследование.

«Друзья, я получаю множество уведомлений, мне пишут знакомые и незнакомые люди с вопросом, почему я не появляюсь так активно. Считаю обязанным сообщить, что у меня подтвердился вертербо-базилярный синдром и вестибулопатия, из-за чего я прохожу медицинское обследование в одной из клиник», — написал Каладзе на своей странице в Facebook.

По словам мэра, несмотря на нахождение в клинике, он продолжает работать дистанционно.

Вертебро-базилярная недостаточность (ВБН, вертебро-базилярный синдром, синдром вертебро-базилярной артериальной системы) — нарушение функционирования головного мозга вследствие ослабления кровотока в базилярной или позвоночных артериях.

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