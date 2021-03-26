Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе, в беседе была констатирована стабилизация обстановки в регионе. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Кремля.

«По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. При обсуждении ситуации вокруг Нагорного Карабаха с удовлетворением констатировано, что обстановка в регионе стабилизировалась и остается в целом спокойной», — говорится в сообщении.

«Проведен обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества с акцентом на сферу энергетики и борьбу с коронавирусной инфекцией. Условлено о дальнейших контактах», — добавили в Кремле.

Minval.az