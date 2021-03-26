В социальных сетях политика Алексея Навального появился пост от его имени, в котором он рассказал о проблемах со здоровьем, которые он испытывает, находясь в колонии ИК-2 в Покрове.

Навальный рассказал, что некоторое время назад у него сильно заболела спина. Он предположил, что у него «нерв защемило от постоянного сидения в автозаках и „пеналах“ в скрюченном виде».

«Я про это молчал. Неприятно, конечно, но не смертельно — вылечат. А не лечат. Когда этапировали, я забеспокоился и начал уже каждый день писать: алле, очень больно. Пустите врача сюда или дайте лекарства. Не дают. И уже с кровати встать тяжело и очень больно. Жалобы берут, но ничего не делают. Неделю назад смотрела меня тюремный врач и стала давать 2 таблетки ибупрофена, но диагноза я так и не знаю», — рассказал политик.

По словам Навального, это осложнение «пошло в ногу, и целые ее участки потеряли чувствительность».

Навальный также отметил, что любой заключенный подтвердит на личном опыте, что в колонии не уделяют внимание проблемам со здоровьем осужденных.

«Как-то Михаил Ходорковский, отсидевший в тюрьме 10 лет, сказал мне: там главное не заболеть. Лечить тебя никто не будет. Серьезно заболеешь — умрешь», — написал политик.

Minval.az