Стоимость нефти марки Brent летом этого года может достичь $80 за баррель на фоне завершения локдаунов в европейских странах. Такой прогноз озвучил ТАСС старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Виталий Громадин.

«Мы сохраняем позитивный взгляд на перспективы нефтяного рынка, являющегося одним из основных бенефициаров восстановления экономики в 2021 году. Прогнозная средняя цена для Brent на 2021 год выглядит наиболее вероятной на уровне $65 за баррель с потенциальным ростом летом до $80 за баррель», — отметил Громадин. По его словам, единственное, что сейчас сдерживает дальнейший рост цен на нефть — сохраняющиеся локдауны в Европе.

Именно на опасениях развития третьей волны пандемии котировки нефти упали более чем на 10% за последнюю неделю, считают в «БКС Мир инвестиций». При этом только с начала года котировки прибавили 35%. «Мы не видим перегретости спекулятивных позиций во фьючерсах, и альтернативные источники данных, как спутники и платежи на заправках, показывают возвращение запасов в мире и спроса на бензин в США к уровню до пандемии. В прошлый понедельник главы американских авиакомпаний на конференции также высказывали позитивный взгляд на текущую динамику восстановления спроса», — добавляет Громадин.

Minval.az