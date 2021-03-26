Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не знает, где именно была приобретена дубленка Владимира Путина, в которой тот отдыхал в тувинской тайге. Однако он подчеркнул, что спрос на такую модель охотничьего костюма возрос, сообщает РИА Новости.
«Не думаю, что сейчас уже правильный сезон для ношения дубленки, хотя, наверное, в Сибири, в тайге ее по-прежнему можно надевать — там очень холодно», — высказался Песков, добавив, что пример президента способствует популяризации отечественных марок.
Ранее владелица ателье «Мастерской кожи и меха» Евгения Морозова отметила, что цена костюма из овчины, похожего на тот, что носил в тайге Путин, составляет около 150 тысяч рублей. Стоимость меха — 100 тысяч рублей из этой суммы, остальное — работа мастеров.
При этом предпринимательница не уверена в том, что вещи президента изготавливались именно в ее ателье, поскольку на снимках на его одежде не видно бирок. Она также рассказала, что 3,5 года назад мастера ее ателье сшили для постоянного частного клиента партию костюмов, напоминающих таежный наряд Путина.