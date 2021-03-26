Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россия отказалась от диалога с альянсом, являются ложью. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга, трансляция которого ведется на YouTube-канале RT.

Захарова пояснила, что Москва предложила отказаться от «политизированной пиар-истории» и провести предметные переговоры.

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг обвинил Россию в срыве переговоров в рамках Совета Россия-НАТО в 2020 году. По его словам, с февраля 2020 года НАТО неоднократно направляла России предложения о созыве заседания Совета, но та последовательно их отклоняла.

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