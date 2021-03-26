Президент Молдовы Майя Санду обратилась к России за помощью в предоставлении вакцины Спутник V. Об этом написала Санду в своем Telegram-канале.

Она уточнила, что об этом шла речь во время ее разговора с послом России в Молдове Олегом Васнецовым.

«Сейчас приоритетной задачей является обеспечение доступа наших граждан к эффективным вакцинам всех типов, насколько это возможно. Я еще раз подчеркнула, как и во время предыдущих дискуссий, что мы хотели бы получить помощь от РФ для более быстрого доступа к вакцине Спутник V, учитывая необходимость ускорения процесса вакцинации», — написала Санду.

Вакцинация от коронавируса в Молдове началась в начале марта, когда в республику поступили первые партии вакцины британско-шведской компании AstraZeneca по линии международного механизма COVAX и от правительства Румынии. Как ожидается, по линии COVAX страна получит в качестве помощи 20% необходимого объема, еще 30% можно будет купить через этот механизм по льготной цене. Остальные объемы правительство страны будет закупать напрямую у производителей.

Minval.az