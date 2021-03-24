Армения и Азербайджан при посредничестве РФ обсуждают разблокировку всех коммуникаций, действовавших в советские времена. Об этом в среду в ходе правительственного часа в парламенте заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян.

«По сути, мы обсуждаем возможность разблокировки всех коммуникаций, действующих в советские времена», — заявил он.

Григорян также сообщил, что совместная рабочая группа по разблокировке коммуникаций должна была представить первые результаты до конца марта, однако дата изменилась, поскольку предстоит дополнительная экспертная работа. «В основном обсуждения идут о возобновлении транспортных и железнодорожных путей», — добавил он.

Minval.az