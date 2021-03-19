Минобороны Азербайджана обнародовало видеокадры, отражающие уничтожение боевой техники и живой силы противника прицельным огнем ракетно-артиллерийских и противотанковых подразделений Азербайджанской Армии в ходе Отечественной войны.
Минобороны Азербайджана обнародовало видеокадры, отражающие уничтожение боевой техники и живой силы противника прицельным огнем ракетно-артиллерийских и противотанковых подразделений Азербайджанской Армии в ходе Отечественной войны.
Дата: 2021/03/19 19:54
Раздел: Азербайджан, Армия
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