70 процентов жителей Армении считают, что Еревану не следует выходить из подписанного 10 ноября Заявления о прекращении огня.

Это следует из результатов опроса, проведенного в Армении американским Международным республиканским институтом. Данные были собраны с 8 по 16 февраля, пишет АПА.

80 процентов опрошенных отметили необходимость полного соблюдения Ереваном положений заключенного соглашения, 97 процентов респондентов заявили, что Армении следует сосредоточиться на внутренних — экономических и социальных проблемах, а также обеспечении политической стабильности.

79 процентов опрошенных высказались за обеспечение жильем и работой лиц, переехавших из Карабаха в Армению.

Главными проблемами страны большинство опрошенных назвали экономическую ситуацию и безработицу, а также политическую нестабильность.

Minval.az